中央大學近期發生多起竊案，中壢警方調閱監視器畫掌握一名慣竊嫌涉有重嫌，並與學生共組聯防巡守在多方佈線查緝下，日前將古姓竊嫌查緝到案函送桃園地檢署，未料他隔日又到學校偷東西前往中央大學行竊，立即遭校園巡守成員發現通報警方，再度將他逮捕歸案。古男連續竊盜案11件，全案依加重竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方指出，今年2月至4月期間，中央大學校內發生多起籃球場的包包、財物遭竊案，興國派出所接獲報案後，立即展開調查並組成肅竊小組，經擴大調閱監視器畫面比對後，掌握45歲古姓慣竊涉有重嫌，在多方佈線查緝下，於本月15日中午順利將他繩之以法，偵詢後函送桃園地檢署。

興國派出所所長甘博倫為防堵校園竊案再度發生，即請派出所同仁前往校區並號召校內熱心的學生共8位及2隻機警、敏捷的校犬小黑、小白組成「聯防巡守」小組，還成立line群組共同維護校園安全，適逢周末假日期間，校內有許多民眾進入校內運動或是野餐，為防止民眾受害，即編排肅竊勤務並親自帶領聯防巡守同學加強校內巡邏。

16日下午4名中大生相約至學校運動，發現放置操場旁的包包失竊，趕緊向警方報案，經聯防巡守小組的同學發現一名疑似竊嫌的蹤跡後，立即尾隨並且回報群組，該巡守小組其中成員博士生張哲維聽見校內有小偷，立即放下手邊正在進行的研究，加入了巡邏肅竊的行列，警方到場也迅速將人逮捕。古男供稱，他長期找不到工作，之前在中大偷竊7起現金財物已花掉，再偷竊學生現金7000多元，已在該校超商吃東西、買東西，只剩下3800元，其他現金都已花掉。