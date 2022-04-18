高雄市新灣區國際經貿發展協會17日在國立中山大學西子灣海灘會館舉行成立大會，並進行理監事選舉，會中推舉高苑科技大學校長趙必孝擔任首屆創會理事長。趙必孝指出，培育年輕優秀跨國人才邁向國際化，未來能夠得到更好的發展，「讓世界看見高雄」這是協會最大目標。

本次大會參加成員包括高盈集團董事長雷祖綱、雷科科技公司董事長鄭再興董、董事長徐竹先，以及來自越南勇源教育發展基金會執行長冼文舉等企業主蒞臨參加，另中山大學EMBA仕女協會理事長洪嘉玲、百年品牌明星花露水董事長許清風等人皆受邀參加，現場冠蓋雲集、熱鬧非凡。

協會目的為結合國內產官學力量，攜手台灣科技核心技術專業人才，站在全球高科技產業浪潮上，面對亞洲東協各國的經貿協同效應，協助本國優勢產業加速南向發展或鼓勵回流台灣。趙必孝表示，協會成立後，將陸續辦理經濟論壇、名人講座、跨國商務交流會，進行會員交流。

此外，台灣擁有很多隱藏性冠軍企業，在後疫情常態下，應積極給予協助展現台灣科技軟實力，整合力量提升高雄市年輕企業家的競爭力，利用東協各國群聚共享效應，促成台灣產業再升級，亦可藉由產業供需鏈把東南亞與國際企業帶回高雄投資，促進高雄經濟發展。

同時培育年輕優秀跨國人才邁向國際化，未來能夠得到更好的發展，趙必孝說，「讓世界看見高雄」這是協會最大目標。

冼文舉表示：2021年臺灣貿易總值8千279億美元，排名全球16名，為16年來最佳表現。亞洲是全世界人口最多、面積最大、GDP總量最高的一個洲，擁有41.64億人口，近年越南崛起，2020年GDP成長2.91％率已超越馬來西亞、新加坡與香港，越南已蛻變成為新的世界工廠生產基地。

冼文舉肯定協會成立目的，除響應政府新南向政策，共同推動高雄海洋城市經驗，發揮國際領域發展運疇理念，並允諾受聘擔任協會駐越南代表，承擔推動台越農業經濟發展暨教育交流合作橋樑，做為協會的國際義工及海外先鋒的角色。