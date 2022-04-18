去年三級警戒前決定要投入初選，33歲青年陳唐博，大安區出身，文山區長大，2009年加入林右昌青年軍踏入政壇，曾任立法委員何志偉、台北市議員鍾佩玲辦公室主任，​多年政治幕僚經歷，深耕台北市基層服務。​陳唐博說，33歲是一個助理出頭、青年參選最合適的年紀。

有些路口剛綠燈，下個路口又紅燈了，車流會比較順暢，陳唐博主張辛亥隧道廢除區段測速，在非尖峰時段速限只有50，又只有兩線道、車速就會慢下來堵住，應宣導跟上車流，順著車流開其實是會順暢的。

南環段在雙北兩市的軌道長度五五波，提供的土地差不多，台北市投入的經費比較高，新北市沒有能力蓋捷運，是台北市捷運局在施工，新北市政府卻爭營運權，陳唐博說這實在是說不過去，對兩市的稅收會有很大的影響。

陳唐博關心家中有一寶的年輕爸媽，以「一區一臨托」為政見，努力爭取大安區成立定點臨時托育中心，敦促市政府盤點可用的閒置或低度利用空間，及既有公共場域改建或轉型，於適切地點設置定點臨時托育中心。

此外，陳唐博自己是愛狗人士，發現現階段大安文山市區的寵物公園比較少，毛爸毛媽會把狗狗帶到河濱公園活動，希望推動更多河濱公園可以規劃成寵物友善公園。

地方選舉長期被綠營視為台北市艱困選區的第六選區大安文山，市議員初選是6搶5局面，初選民調將在4月25日至4月28日進行，有4位新人加入、2位現任尋求連任，派系強勢推出人選都有非出線不可的壓力，陳唐博揹著旗子用雙腳狂掃文山區的主要道路和大安區的市場、社區，力拼在初選順利過關。