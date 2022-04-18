中央同意6歲到11歲兒童可施打莫德納疫苗，被問及是否贊成？新北市長侯友宜表示，尊重專家學者看法與判斷；新北市衛生局長陳潤秋補充，目前新北市庫存3.9萬劑莫德納，但兒童有21萬人不夠，只要中央派發疫苗下來，會按照流感模式安排施打，並經過家長同意才會施打。