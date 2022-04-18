新北庫存3.9萬劑莫德納 不夠21萬兒童施打 15:422022/04/18 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北庫存3.9萬劑莫德納 不夠21萬兒童施打 。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央同意6歲到11歲兒童可施打莫德納疫苗，被問及是否贊成？新北市長侯友宜表示，尊重專家學者看法與判斷；新北市衛生局長陳潤秋補充，目前新北市庫存3.9萬劑莫德納，但兒童有21萬人不夠，只要中央派發疫苗下來，會按照流感模式安排施打，並經過家長同意才會施打。 紐約車展人氣大不如前 供應鏈無解 車市明年仍黯淡 6至11歲打莫德納引疑慮 教長：經家長同意後才會打 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #疫苗 #兒童 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兒童打莫德納家長反彈 醫：這支疫苗才是最好的 11:122022/04/18 生活 6至11歲打莫德納放行 採一半劑量 2劑間隔28天 14:082022/04/17 生活 綠營參選人和陳時中合掛看板 蔣萬安：影響防疫不會被接受 13:512022/04/18 政治 兒童沒BNT可打 趙少康怒嗆蔡政府：別人的孩子死不完 16:462022/04/18 政治 6-11歲可接種莫德納 周三決定何時開打 04:102022/04/18 生活新聞 6至11歲接種莫德納 王鴻薇諷：世界又跟不上台灣了 14:552022/04/18 政治 本土確診連3天破千 陳時中：快篩試劑實名制5月初上路 09:262022/04/18 生活 鼓勵兒童打疫苗 陳其邁「打包票」疫苗、快篩都充足 16:372022/04/17 生活 開放幼童打莫德納引爆家長怒火 她痛批「BNT買哪去了」 21:572022/04/17 政治 推三劑令沒先溝通 陳時中道歉 04:102022/04/17 政治要聞 科技股蒙塵 非電五虎將崛起 04:102022/04/17 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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