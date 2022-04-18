「鄉下孩子只要肯努力，一樣可締造一片天！」私立致用高中111年度共有17位學生具有2張乙級或1張乙級及2張丙級及5張丙級證照以上。校長陳添旺說，專業技術能力精湛才獲得此殊榮，皆為目前產業界最重視；致用積極鼓勵每位在校學生朝向每位皆是技職達人之路前進，提升學生未來在職場就業的競爭力。

陳添旺表示，111年度在國家級勞動部技術士技能檢定中，該校再度繳出漂亮成績單，包括機械科電腦數值控制銑床乙級1人、汽車科汽車修護乙級13人、電子科數位電子乙級13人、資訊科電腦硬體裝修乙級11人、資料處理科電腦軟體應用乙級31人及觀光事業科飲料調製乙級1人、中式麵食加工-酥(油)皮、糕(漿)皮類乙級1人等8職類，考取乙級證照人數合計71人。

陳添旺說，學生取得國家級乙級技術士證照，即俗稱「師傅級」，一般高職生在校期間大都只通過丙級證照，能通過各職種學術科乙級證照相當困難；取得乙級證照學生，升讀科大四技統測專業科目成績加乘15％加分優勢外，也是未來產業界爭相禮聘人才求職實力的保證。