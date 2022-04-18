（搶端節送禮與自食商機，和億生活集團推出「添好運了凡米其林星運粽組。圖／和億生活集團） 和億生活集團旗下有「米其林DNA」的兩餐飲品牌「添好運」與「了凡」推出奢華港式裹蒸粽「極上鮑貝好運粽」268元，以及「義大利松露叉燒粽」288元，即日起早鳥預購2入組496元、4入組禮盒988元，買10組贈1組，每組再加碼贈送消費抵用券100元，優惠69折起，旗下電商hoyiiGO生活購及添好運、了凡實體門店皆可預購。 另為歡慶母親節，和億生活集團旗下電商「hoyiiGO生活購」、「添好運」及「了凡」，推出寵愛女王饗美食優惠，添好運祭出訂套餐加碼贈母親節限定版餐點優惠，了凡推出米其林油雞全雞餐優惠84折，電商hoyiiGO生活購力推寵愛媽咪專區95折加碼贈10%回饋金。 「添好運極上鮑貝好運粽」特選澎派餡料包含整顆頂級彈牙鮑魚、鮮美干貝，再加入厚實香菇、肝腸及CAS台灣豬肉多種食材，圓糯米吸附鮮甜海味，打開荷葉粽香撲鼻。了凡推出的「義大利松露叉燒粽」，主廚選用義大利頂級黑松露醬，讓以了凡招牌獨家醬汁烤製之叉燒味道更升級，再包入鹹香鴨蛋黃餡料，一口咬下高雅的松露叉燒香氣縈繞口齒間。 添好運、了凡米其林星運粽，每顆重約320公克，餡料奢華豐富、份量感十足，即日起至5月27日前預購，享早鳥優惠價「極上鮑貝好運粽」238元、「義大利松露叉燒粽」258元，2入雙享組496元，4入禮盒組988元，購買十組贈一組，每組再贈送添好運、了凡實體門店適用米其林現金券100元，最高折扣69折起，買越多更優惠，送禮自用兩相宜，端陽時節就用添好運、了凡米其林星運粽傳遞濃濃粽香與祝福。 鑑於為避開爆滿的用餐人潮與餐期壓力，不少民眾選擇提前或在家慶祝，和億生活集團旗下米其林品牌「添好運」、「了凡」及電商「hoyiiGO生活購」，線上、線下同步優惠甜蜜獻禮。自即日起至「添好運」消費任一多人套餐即贈送母親節限定版「相思朵朵」乙份，門市現場並提供活動趣味手舉牌，歡迎消費者拍照使用並上傳Google，完成任務再贈送添好運一口蛋撻2顆。 「了凡」推出母親節限定米其林油雞全雞4人分享餐，優惠價$688(原價$820，84折)，霸氣手扒米其林油雞全雞，嚴選本土雞肉，以品牌創辦人陳翰銘師傅多種中藥特製獨門醬料熬滷，外皮擁有誘人焦糖色澤，肉質鮮嫩多汁，創下日銷千隻佳績，豪邁吃雞大快朵頤。 「電商hoyiiGO生活購」推出「寵愛媽咪95折專區」與添好運、了凡、安永鮮物、吉品養生、獵人谷之夢…等品牌合作，為媽咪準備天然健康食品，選購優質健康食品孝敬母親，並讓全家人吃出健康加強免疫力，4月20日至5月17日活動期間，享專區購物95折優惠，購物金額10%回饋，購買任一組合贈送添好運、了凡實體門店消費現金抵用券100元，指定商品可於添好運、了凡門市到店取件，hoyiiGO電商一鍵下單 全台20家添好運、了凡實體門店取貨服務。