磁性被動元件製造商鈺鎧（5228）今（19）日舉辦上櫃前業績發表會。該公司主要服務項目為「磁性被動元件之製造及銷售」，具備材料設計研發之能力，無論客製品或標準品皆能滿足客戶之需求，每月往來客戶高達200多家，多為國內外知名品牌及各系統大廠。

隨著電子技術的發展，不論是車用電子、醫療設備、資訊通信、工業控制設備、能源管理、消費性電子等，其電路模組都離不開磁性被動元件之應用，如電感、磁珠等；鈺鎧所製造與銷售的磁性元件主要功能就是降低電磁干擾以及強化電磁相容性，藉以提升產品使用的安全；而電感元件於電路上主要功能為濾波、共振、匹配等。

鈺鎧具備磁性材料之設計製造，是業界少有同時具備乾式與濕式之積層式產線，並具有繞線式電感產線。材料設計製造及完整之產線技術，足以應付大部分的磁性被動元件之開發與生產。同時鈺鎧設有專業實驗室及專業人員，能夠分析與確認產出產品之特性，亦能協助客戶作問題分析，以滿足客戶之需求。

鈺鎧擁有完整的研發團隊，具備電磁模擬軟體能力，可即時協助客戶客製化之需求作評估與開發，提供客戶最佳解決方案；其經驗豐富的生產線自動化設計團隊，加上堅強的資訊軟體設計能力，讓鈺鎧之產線高度自動化，且所有的生產及量測資訊均可自動傳送到系統主機作管理分析，已達工業4.0智慧製造之程度。

2003年起鈺鎧投入車用電子零組件之開發，歷經QS9000、TS16949、IATF16949汽車供應鏈品質系統之認證，為了永續發展及善盡社會責任，鈺鎧推動QC 080000及ISO 14001系統，確保該公司之生產製造流程均符合環境保護之規範。

30年來，鈺鎧根留台灣、放眼國際，在全球皆有良好的銷售通路。其產品主要應用在汽車電子、工業應用及醫療電子，拜電動車市場及汽車物聯網結合之賜，讓鈺鎧在過去的營收逐步攀升，放眼電動車、車用電子及醫療電子之發展，鈺鎧科技之營運將持續看旺。