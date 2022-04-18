受疫情連日確診人數攀高影響，台股震盪加劇，主要因擔憂對經濟面影響，加上外資持續流出，短線投資轉進食品、鋼鐵、航運及生技等防疫類股，且波動度較大，投信建議逢低找買點，布局季度成長績優股。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，疫情在上海爆發，不少台商受影響，台灣疫情也連日攀高，新增確診人數增加，短線影響市場內投資信心，擔憂對經濟影響增加，使股市拉回整理。但台灣基本面健全，疫情增加可能使實體消費、商業活動降低，預估產業受衝擊影響有限，可持續觀察後續疫情變化。

周書玄分析，主要機構對台灣每季經濟成長率預估，依序3.00％、4.54％、5.09％、4.94％，主計處預估今年經濟成長率有4.4％以上，相對國際表現較佳。儘管因美國升息造成短線資金回流，但台灣經濟基本面支撐下，且台股的殖利率（約3.5％）也較國際主要股市高，經短線整理後，將適度提供擇優進場布局機會。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出，台灣企業獲利仍穩健成長，儘管受到疫情等不確定性因素影響、股市短線拉回，但對展望仍審慎樂觀，看好疫情後台股表現機會，投資布局建議以科技類股為主，傳產類股為輔，並應做好資產配置。

升息議題與疫情干擾下，短期資金布局較偏穩健保守，但中長期看好的趨勢不變，仍訴求三大方向，以科技為主的部分看好半導體、伺服器、高速運算與傳輸、工業電腦、功率元件等相關類股為主；傳產看好汽車零組件、觀光、航空零組件、戶外休閒（服飾、鞋）、腳踏車零組件等受惠；ESG投資建議偏向回收、儲能、潔淨能源（太陽能、風力發電）。

富蘭克林華美投信建議，儘管通膨議題美國升息縮表、地緣政治風險與疫情仍具變數，但台灣經濟成長率相對偏高不容置疑，預估今年也僅次於去年，若遇市場震盪整理，不妨逢回適度分批布局，選擇連續幾季具業績成長或具高股息標的，或利用台股股票型基金持續加碼、做中長期定期定額投資。