新加坡3月非石油出口增長7.7％ 15:492022/04/18 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡18日（周一）公布，受到黃金等商品出口支撐，3月份非石油出口較去年同期躍升7.7％，寫下連續16個月增長。 3月非石油出口增幅低於2月的9.4％，但仍然高於分析師預估的1.7％。 電子與非電子類的出口皆呈現增長，前十大出口市場的整體出口額上揚，其中美國、馬來西亞和歐盟尤其強勁。此外，非貨幣黃金上月出口較去年同期大幅躍升86.5％，藥品出口勁揚17.9％，測量儀器出口成長19.5％。 美通膨燒、上海封城 世界貨櫃指數今年跌16％ 陸央企Q1淨利潤4,723億人幣 年增近14％ #上揚 #非石油出口 #增長 #黃金 #較去年同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 10年期公債最高得標利率1.3％ 逾6年半新高 20:552022/04/15 財經 疫情攪局！陸3月消費零售衰退3.5％ 創近兩年新低 11:482022/04/18 財經 滬指跌0.49％ 金融、地產大跌 汽車零部件類股爆發 16:542022/04/18 財經 美房貸利率衝上5％ 逾十年來首見 04:102022/04/16 全球財經 大陸第一季GDP年增速4.8％ 低於市場預期保5破功 10:322022/04/18 兩岸 大陸今公布首季GDP增速 拚保5 04:102022/04/18 焦點新聞 金融電子混搭台股基金 聚焦基本面佳族群 12:072022/04/18 財經 疫情重擊3月消費衰退 大陸首季GDP不如市場預期 10:572022/04/18 兩岸 上奇 首季EPS 1.11元 04:102022/04/15 證券．權證 美國房貸利率站上5％ 2011年以來首見 14:562022/04/15 財經 9年來首見 法巴銀上調成熟市場政府債券至「中性」 18:022022/04/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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