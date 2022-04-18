新加坡18日（周一）公布，受到黃金等商品出口支撐，3月份非石油出口較去年同期躍升7.7％，寫下連續16個月增長。

3月非石油出口增幅低於2月的9.4％，但仍然高於分析師預估的1.7％。

電子與非電子類的出口皆呈現增長，前十大出口市場的整體出口額上揚，其中美國、馬來西亞和歐盟尤其強勁。此外，非貨幣黃金上月出口較去年同期大幅躍升86.5％，藥品出口勁揚17.9％，測量儀器出口成長19.5％。