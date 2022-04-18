台股今年1月初創下18619點的史上新高，但不到一季下跌到16764點，跌點將近1900點，許多個股跌幅甚至超越大盤。連帶大戶數（季成交5億元以上）、中實戶數（季成交1到5億元）明顯下滑，其中，大戶數跌破3000人，中實戶則面臨保2（萬人），散戶則上升至433萬人，僅次於去年第二季的439萬人。

台股今年第一季面臨通膨、俄烏戰爭、外資撤離、大陸及台灣疫情又起等利空衝擊，指數1月5日創下史上新高後，就一路震盪走低，外資持續賣超下，期間不乏多次大跌300～500點。

大戶人數在去年第二季創下5990人的新高後，隨著航海王、鋼鐵人的修正，大戶人數一季不如一季，今年第一季跌破3000人，剩下2799人，較上一季下降近1000人，較去年第二季5990人的歷史新高甚至出現腰斬。

中實戶人數也是在去年第二季達到4萬8826人的新高，到上季已經剩下3萬463人，今年第一季直接跌破3萬人，剩下2萬1926人，進入電子業五窮六絕，近期利空不斷，今年第二季有可能跌破2萬人。

大戶及中實戶合計人數少了將近1萬人，散戶人數則由上季412萬228人提高433萬6221人，則僅次於去年第二季439萬1077人。

第一季自然人占集中市場總成交值比重為61.49％，外資為28.59％，國內法人則為9.92％。