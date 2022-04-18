小米宣布，推出Redmi Note 11系列中的頂規機款「Redmi Note 11 Pro+ 5G」，搭載八核心聯發科(2454)天璣920 5G處理器，除延續億級像素鏡頭、120Hz AMOLED螢幕外，更首度將旗艦機才配備的120W HyperCharge極速快充功能帶入Redmi品牌，售價11,999元，今(18)日起開賣。

Redmi Note 11 Pro+ 5G搭載6.67吋FHD+ AMOLED DotDisplay螢幕，搭載八核心聯發科天璣920 5G處理器，更是Redmi Note系列首款搭載LiquidCool均溫板水冷系統的機款，能以高效為機身進行急速降溫，另外，小米Redmi Note 11 Pro+ 5G為Redmi旗下首度搭載120W HyperCharge極速快充的機款，配備4500mAh大電量，在快充加速模式下，可於短短15分鐘內滿電達陣。

照相部分，Redmi Note 11 Pro+ 5G搭載強大的1億八百萬像素三鏡頭，主鏡頭配備1/1.52吋大型感光元件、9合1像素合併技術及雙原生ISO，還有1600萬像素前置鏡頭，此外，還提供魔法換天、長時間曝光模式及慢動作等多種特效。

小米Redmi Note 11 Pro+ 5G提供石墨灰、星空藍、森林綠三種配色，8GB+256GB售價新11,999元，購機即享YouTube Premium兩個月免費試用與LiTV電視頻道餐30天會員服務，將於今(18)日起於小米商城mi.com、小米實體門市等通路開賣。