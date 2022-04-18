新竹縣中華照顧者關懷協會與台灣愛的萌芽福利協會，鑑於縣內有百名街友，將平時提供給安置居所無家者營業用行動胖卡餐車，暫時改成行動快篩與防疫物資車，18日首站竹東、竹北，正式啟動穿梭各鄉鎮市。

搭配胖卡車上的乾糧與防疫物資，為街友提供免費COVID-19篩檢服務，讓全縣街友明確瞭解配合各項防疫措施，同時發放生活必需品及防疫物資包，為抗疫工作防線發揮積極作用。

理事長劉志枰表示，過去半年內協會媒合診所為街友施打疫苗，目前全縣已注射第一、二劑疫苗的新竹縣街友約有66名，占照冊比率約有七成六施打率，協會仍持續推動疫苗施打，加強街友防疫保護力，此次首站竹東鎮快篩與榮華里長林子丞合作，並提供「防疫工具包」關懷街友與弱勢民眾，守護社區一刻不鬆懈。

中華照顧者關懷協會除贈送街友餅乾罐頭及泡麵、盥洗組合包外，協會附設的安置中心也不間斷提供街友陪同就醫、醫療扶助、緊急安置服務、媒合就業服務、輔導儲蓄理財等服務，為促進街頭遊民踴躍接受免費快篩，現場接受篩檢者加碼提供每位500元現金。

劉志枰指出，此次免費快篩所採購的快篩劑，都是協會自費採購，加上篩檢獎勵金，平均為每位街友篩檢約花費1000元，以全縣照冊86位街友做普篩。

劉志枰說，大多街友自身都沒有聯絡電話，政府推動的實聯制對街友來說等於沒用，往往接觸確診者都不知情，還要承擔防疫破口罵名，協會會強制宣導街友落實定點生活圈，並且透過全縣街友普篩，希望抓出黑數，在第一時間圍堵疫情。