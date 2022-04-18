一年一度的五月報稅季又將來臨，在著手準備今年度的申報之際，今年報稅方式相較去年變化幅度雖不大，但安永（EY）聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華提醒納稅義務人，仍需留意今年申報110年度所得稅的三點提醒，以及房地合一稅2.0帶來的變化。

針對今年報稅須留意的重點，楊建華首先指出，每人的基本生活費提高至19.2萬元。依110年度每人基本生活所需之費用金額，按最近一年（109年）每人可支配所得中位數之60％訂定。110年度每人基本生活所需之費用金額為19.2萬元，較109年度之18.2萬元增加1萬元，於5月申報時適用。

由於基本生活費是以申報戶人數計算，一般而言，同一申報戶人數越多，越有機會享受到減稅利益。舉例來說，一家四口雙薪家庭，扶養兩個分別就讀高中跟大專院校子女，夫妻年薪資收入共150萬元、銀行利息收入20萬元。基本生活費總額為76.8萬元，無法享受基本生活費差額優惠；然而，假設若同樣條件的六口之家，計算後將有基本生活費差額15.9萬元，享受到基本生活費節稅優惠。

楊建華表示，第二點須留意的變動為個人若出售未上市、未上櫃及非屬興櫃公司發行或私募股票等有價證券交易所得，自110年1月1日起應計入個人基本所得課稅。但發行或私募公司，屬中央主管機關核定之國內高風險新創事業公司，且交易時設立未滿5年者，可免除計入個人基本所得課稅。提醒110年度若有未上市櫃、興櫃股票交易，交易所得已恢復課徵最低稅負，今年應留意申報個人基本所得額課稅。

另依「文化藝術獎助及促進條例」修正案等規定，經文化部認可之文化藝術事業辦理文物或藝術品展覽、拍賣活動，得依規定申請核准：個人透過活動交易文物或藝術品之財產交易所得，由該文化藝術事業為扣繳義務人，就核准範圍的文物或藝術品交易，在給付成交價款時，按成交價6％為所得額，再依20％稅率扣取稅款。提醒若沒有申請分離課稅的納稅義務人，今年報稅時仍需將此類所得申報於個人綜合所得稅，以避免發生漏報。

此外，房地合一稅2.0上路後，除了原本大家熟知的房地等交易以外，新納入了預售屋和其坐落基地、符合一定條件的股份及出資額。若是在110年7月後個人交易符合房地合一稅2.0的預售屋和坐落基地、符合一定條件的股份及出資額，無論是虧損或所得，皆應在交易日起30天內完成申報，而非俟5月才申報至個人綜合所得額中，若不慎超過30天還沒申報者，應該及早更正補報避免受罰。

值得一提的是預售屋與成屋的持有期間不可以合計，應該分開計算。楊建華舉例，預售屋持有期間（興建期間）若為2年，興建完成後若繼續持有成屋1年才出售，出售時應以成屋持有期間（即1年）決定適用稅率45％，切勿計入預售屋持有期間，誤以3年作為持有期間決定適用稅率，避免申報錯誤。依據政府規範房地合一稅2.0之適用稅率，須留意有例外情形，例如：因財政部公告的非自願性因素交易而持有期間在5年以下之房地等，適用稅率為20％；另外，若符合相關自住房屋、土地規定，房地合一稅2.0交易所得減除土地漲價總額後，所得在400萬元以內免稅，超過400萬元部分可適用優惠稅率10％。