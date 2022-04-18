迎接母親節，eslite hotel誠品行旅一樓「The Lounge大廳書坊」推出「月映蓮心」母親節限定蛋糕，點心房主廚陳松輝揮灑靈感，以「掩月」概念創作出球狀弧面的下弦月，下方的純白立體愛心，象徵子女詩意般的感念之情。蛋糕口味為清爽且無負擔的紅茶南瓜慕斯，堆疊白蘭地焦糖蘋果、胡核桃果碎、鷹嘴豆泥，創造出層次豐富的味蕾體驗。

此外，誠品行旅館外餐廳eslite cafe也首度推出「理想的愛」母親節蛋糕，將經典熱銷的芒果起士蛋糕，戴上優雅的雪白山茶花巧克力花瓣，展現夏季清新的爽朗味蕾。「月映蓮心」母親節蛋糕每個1,280元（6吋），「理想的愛」母親節蛋糕每個600元（4吋），即日起至5/1開放預訂，4/20前預訂可享早鳥限定8折優惠，誠品人會員獨享訂購期間85折禮遇，每日限量5個，需於取貨前三日預訂。

歌詠母親的知名曲目《母親您真偉大》，將偉大的母愛光輝比喻為溫暖月光，不畏烏雲阻擋為子女發散出愛的光芒，無私的奉獻也成為經典傳唱。誠品行旅今年母親節以此為概念，推出全新之作「月映蓮心」母親節蛋糕，點心房主廚陳松輝選用來自日月潭茶區的紅玉紅茶與新鮮南瓜為主體，設計出適合母親享用且無負擔的清爽味覺。底部為帶有明亮爽朗茶香的紅茶海綿蛋糕，疊上一層紅茶南瓜慕斯，由在地新鮮南瓜蒸煮過後搗碎成泥再揉入紅玉紅茶製成，質地滑順細緻，醇厚溫潤。內餡則以鷹嘴豆泥及蓮子泥延伸整體綿密口感，搭襯經過白蘭地熬煮的焦糖蘋果及胡核桃果碎，增添品嚐之間的豐富層次與優雅酒香。

「月映蓮心」蛋糕外型為立體愛心形狀，並以噴砂手法鋪上薄薄的霧面白巧克力，並以糖粒、玫瑰花瓣點綴裝飾為璀璨項鍊，最外層的球型下弦月，使用氣球為模具，淋上調溫巧克力凝固後製作成半圓弧的立面，堆砌出「掩月」的詩意外觀，為蛋糕創造驚喜視覺。

eslite cafe首度推出「理想的愛」母親節蛋糕，汲取山茶花的浪漫花語為母愛致上心意。主廚陳松輝以東方的山茶花為靈感，汲取其浪漫的花語「理想的愛」，推出此款母親節限定的「芒果起士蛋糕」，為母親無私奉獻的愛致上心意。主廚特別選用來自澳洲的袋鼠乳酪起士，其風味濃郁滑順，創造出口感更為輕盈純粹的起士蛋糕，鋪上以義大利國寶級加利安諾香甜酒熬製的芒果丁，其帶有清爽的茴香氣息，牽引出圓潤內斂的迷人尾韻，最上層光滑剔透的芒果泥淋面，綴上由主廚以白巧克力悉心捏製成的白色山茶花，典雅造型洋溢著多層次的馥郁果香，層層疊疊的花瓣，也象徵了母親曖曖內含光的婉約氣質。