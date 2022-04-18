台灣新冠肺炎疫情連續破千例，歌手張惠妹台北巨蛋演唱會造成群聚染疫，台南市4月30日、5月1日舉辦的虎頭埤草地音樂節正要登場，過去動輒聚集5000人，今年防疫更加嚴格，除了民眾依照防疫規定，所有表演團體人員都需先作快篩與出示疫苗證明，才能上台工作。

每年5月登場的虎頭埤音樂節號稱是「森林裡的演唱會」，民眾可在樹蔭下席地露營野餐兼聽演唱，形同戶外大型的野餐音樂會，往年動輒吸引近5000人次參加。

虎頭埤音樂節號稱有國外、本土樂團齊聚，今年報名樂團相當踴躍，主辦單位從92組中，挑出28組登台，其中9組海外樂團、4組原住民樂團。因為疫情因素，今年邀請的海外樂團也以長年在台駐唱的外國團體為主。

台南市連日新增達2位數的本土確診者，其中多人因參加台北阿妹小巨蛋演唱會群聚感染，台南市虎頭埤音樂節挑在勞動節連假開唱，防疫規則再升級。

台南市觀旅局表示，虎頭埤音樂節不同於阿妹演唱會在室內開唱，不僅選在戶外舉辦，且非大卡司，屬獨立樂團演唱性質，民眾會拉開距離，坐在草地上野餐聽音樂。

這場音樂節防疫規格更嚴格，台南市觀旅局表示，除了民眾得遵守量體溫、酒精消毒與實聯制規定外，所有表演團體人員在上台前都需先作快篩，並提供疫苗施打證明，才能登台工作。