新北中和2歲男童為國內首例兒童新冠肺炎重症個案，目前搶救中，家屬認為新北市府延誤送醫導致孩子重症，新北市議會民進黨團今舉行記者會，要求市府針對中和重症男童一案補破網，對此，新北市長侯友宜在疫情說明會回應，男童目前在加護病房，他完全體諒理解爸媽心情，市府會持續給予關懷與協助，每天會跟重症專家做好溝通協調，希望讓在加護病房的孩子能平安度過。

衛生局長陳潤秋說，關於送醫過程，衛福部長陳時中上周六已還原整個過程，我們尊重中央，不再做進一步說明，送醫過程中不管是衛生局、消防局、1922及醫院，都在傳染疾病法的規定下，全力做我們該做的事，對於各界批評虛心接受。

陳潤秋表示，因應疫情變化，衛生局6日已召開轄內所有急救責任醫院小兒專科及小兒感染科的專案會議，針對醫療量能及重症醫療做了很多討論，已請土城醫院院長黃璟隆帶領新北小兒團隊完成新北兒科居家照護指引，中央已公布「輕症在家」4大警訊，也加強跟民眾衛教，中央也會在周三與專家討論幼兒警示與就醫指引，新北會跟進中央持續優化各種流程。