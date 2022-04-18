中央流行疫情指揮中心18日宣布，國內新增1390例本土確診個案，其中台北市新增270例，台北市長柯文哲表示，確診數目還會再增加，目前是中山區最多，包括酒店、酒吧、餐廳等群聚感染，再擴散到社區，目前居家隔離已經達到9479人，他也認為，中央目前的戰略和戰術沒有相符，才會造成混亂的狀況。

柯文哲說，一旦有確診者就是匡列，按照這個速度很快就破萬，顯然現階段戰略和戰術不相符，戰術還是清零戰術，才會這麼多人數，未來一周要去想想到底要如何做才會比較合理，不然停課的學校恐怕會越來越多。