花蓮縣政府教育處證實，全中運正在進行輕艇賽事項目的選手確診染疫，已發放快篩試劑與同住在玉山神學院的的210位隊職員進行篩檢，目前正待結果，相關賽事即起至20日則是暫停；圖為賽事示意圖，非當事人。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今新增57例確診個案，部立花蓮醫院院內感染新增13人，人數較先前減少許多，衛生局指出，該傳播鏈持續收斂中。不過今早傳出全中運正進行的部分賽事中，有名輕艇選手確診，對此，教育處證實，並已發放快篩試劑與同住在玉山神學院的的210位隊職員進行篩檢，目前正待結果，相關賽事即起至20日則是暫停。

縣長徐榛蔚說明今新增的57例個案，花醫增加的13人中，包含7名醫護，1名院內人員，其4名親友，其1名患者，不過這名患者是曾赴先前公布疑為染疫源頭的3科門診看診拿藥，收到縣府通知後，即前往篩檢後確診。

宜蘭某婚宴延伸的秀林鄉滿月酒新增11人中，包含亞泥員工及慶豐年餐廳員工，徐榛蔚指出，經深入調查，慶豐年餐廳傳播鏈其中1名確診者曾赴滿月酒，而亞泥員工則是曾赴該婚宴，因此一起列入。而縣府也已通知位在秀林鄉的亞泥、台泥2大公司，請全數員工到國軍花蓮總醫院進行快篩，目前結果均是陰性，至於其他公司的基層勞工，呼籲業主儘速造冊，並將臨時工列入，屆時將由衛生局把快篩試劑送到公司。

至於萬榮鄉馬遠部落婚宴則是延伸5人，包含學生、慈院護理師、當地居民等；小加拿大美語補習班4人則是在匡列居隔期間，由陰轉陽確診；外縣市花蓮匡列5人；疫調中則有19人。

衛生局長朱家祥補充說明花醫院內感染現況，昨與中央召開會議，發現目前傳播鏈有持續在收斂中，經統計，院內不包括外溢人數，共有158人染疫，包含72名位住民，佔所有住民91％，員工則是77人，佔全院員工25％，而看護4人全數染疫。

至於今傳出全中運正在進行輕艇賽事項目的選手確診染疫，教育處代理處長翁書敏證實，該選手昨晚回到飯店後，發現身體不適，有發燒情形，和教練反應進行快篩結果陽性，經通知執委會安排PCR篩檢陽性確診。

翁書敏指出，該選手參賽期間住在位在鯉魚潭附近的玉山神學院，由於選手住宿由就讀學校安排，經統計目前共有210位選手，包含隊職員入住其中，已請衛生局提供快篩試劑，目前正陸續進行快篩，等待結果。

翁書敏表示，確診消息出來後，與全中運執委會、高中體總、裁判長開會討論，決議今起到20日暫停比賽，並進行環境傾銷，後續視疫調結果，評估賽事規畫情形。