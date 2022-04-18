資誠（PwC Taiwan）攜手國發會、中山大學18日舉辦「地方創生X企業CSR」Demo Day活動，號召企業投入資源在地方創生團隊，讓新世代族群在家鄉具備發展性。

國發會在2020年通過「加速推動地方創生計畫」，積極解決台灣人口過度集中大都市，鄉村產業與人口凋零的問題。地方創生是國家永續發展的重要戰略之一，不能只靠年輕人的熱血與想法，更需要建立市場觀念與商業模式，才能走得長久，回流地方，深耕地方。

除了淨灘、課輔、捐電腦，企業落實永續的社會面專案，究竟還能做些什麼呢？當ESG永續已經成為企業的競爭力甚至生存力，除了做到法遵的公司治理（Governance）與環境減碳策略（Environment），支持有理想有熱情的地方創生團體，能讓企業的在社會共融（Social engagement）面，做出與眾不同的新高度。

繼2020年國發會與資誠永續發展服務公司攜手推動地方創生與企業CSR資源媒合後，今年國發會、由中山大學承接的國發會南區地方創生輔導中心與資誠永續共同攜手舉辦「地方創生X企業CSR」Demo Day，嚴選出15組地方創生團隊齊聚現場，與30多家來自服務業、科技業、食品業、金融業等企業中高階永續代表們，分享永續解方，接下來將在六月進行最終配對合作，期待透過雙方交流，不僅可以為地方注入永續發展新活水，更能讓企業CSR資源用在刀口上，讓有想法、有實力的地方創生團隊，有機會獲得企業挹注的資源、技術或通路，達到永續經營的目標。

國立中山大學副校長黃義佑表示，為了協助地方創生團隊提升營運能力，南區輔導中心也在年初與資誠永續開辦「地創五力」課程，教團隊用企業語言來說自己的故事，今天再透過Demo Day進行簡報，順利讓地方創生團隊與企業對接。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺指出，企業落實ESG不只有節能減碳、淨零碳排，社會共融也是ESG的範疇，更是最需要創意及第三單位協力的課題。資誠永續透過首屆媒合的經驗，持續扮演地方創生團隊與企業CSR的橋樑，一方面替企業找到合作標的，同時也為地方創生團隊導入商業經營思維。

現場參與企業之一的微電能源集團事業部曾昭人協理表示，公司致力以太陽能為基礎打造社會共好價值鏈，長久以來持續思考如何運用太陽能產業的營運特性，將其價值從環境面延伸運用於地方發展；透過Demo Day，得以深入了解地創團隊的想法，並與企業CSR策略結合，將更有助於落實企業永續發展。

李宜樺表示，在2021年國發會與資誠永續攜手的第一屆「企業CSR地方創生提案競賽」活動中，促成10組企業與地方創生團隊成功簽立合作意向書，媒合成功率高達40％，顯見企業與地方創生團隊欠缺的只是最後一哩路的搭建，就能共創台灣城鄉永續未來。