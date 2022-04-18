迎接溫馨五月，中華電信寵愛媽媽最貼心推出「寵愛媽咪暖心禮母親節購機優惠」，包裝iPhone及多款Android5G熱銷機型，即日起申辦精采5G月繳999元（含）以上方案，搭配Android5G熱門機型Samsung Galaxy S22128G、Galaxy S22Ultra512G，以及SONY Xperia5III、Xiaomi12等，享有超值好禮三選一，包括購機加碼2,000元折價、Hami Point贈點最高1,500點，或0元帶走紓壓按摩槍、美容保養必備的醒膚儀或最實用的隨行杯果汁機等精美小家電。

寵愛果粉族媽咪趁現在，中華電信表示，活動期間購買iPhone13、iPhone12指定機型，搭配「精采5G」指定月繳，除享Apple購物金2,000元，可折抵Apple Watch、iPad全機型、AirPods Pro、HomePod mini、AirTag四件組等商品，加碼送上述精美小家電或HamiPoint最高1,500點。

母親節購機優惠活動至5月底，中華電信於「Hami Go寵媽咪專區」提供精打細算的媽咪最實惠的購物點數回饋，申辦「精采5G四季饗宴」方案即加贈Hami Point最高13,500點（1點等於1元），5月底前指定資費加碼再送Hami Point888點，等同最高享14,388點，點數可於「Hami Go寵媽咪專區」兌換一系列廚具家電、高級餐券、住宿券等集結食衣住行育樂的多元商品，包含愛美媽咪必備的Panasonic奈米水離子吹風機、家事好幫手日本mosh！溫控電水壺、日月潭晶澤會館雙人住宿券、新光三越禮券與王品牛排即享券等。

另外，中華電信推出三網飆配方案，涵蓋行動精采5G、HiNet光世代及Wi-Fi全屋通，最高享Hami Point10,300點。