台北市今啟動信義區試辦在家照護機制。（北市府提供／游念育台北傳真）

台北市今啟動信義區試辦在家照護機制，台北市長柯文哲表示，今天早上試辦有3立案例，目前確診者要擺在家裡最大問題不是醫療，是生活照顧的事情，因此會在每個行政區設立關懷中心，柯也說，今天是信義區先上，明天預計中正大同再上。

柯文哲指出，因為確診者增加很快，在信義區試辦，選擇較年輕的一人一戶，身體狀況比較好，年紀大、懷孕和洗腎排除掉，今早有3個案例，目前一但確診者要擺在家裡最大的問題不是醫療，是買東西、丟垃圾、關懷和如何送物資才是最大問題，目前為止中央沒有公布確診者在家照顧的標準流程，不能再等，所以先做準備。

北市副市長黃珊珊則說，信義區關懷中心今天早上成立，目前分兩部分，確診者在家可能會有醫療上需求，會有聯合醫院等系統，先做第一步篩選，家裡有就診需求，都會透過虛擬醫院跟醫生接觸。

黃珊珊說，再來是關懷中心有專人，可以每天了解確診者狀況，在生活物資等賣場業者會協助取得，此為，每個確診者會取得關懷包會有乾糧泡麵還有餅乾，特殊狀況可以暫時充飢，還有溫度計垃圾袋，還有寵物照顧需求。