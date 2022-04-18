屏縣府於確診者足跡緊急清消。(屏縣府提供)

屏東縣政府18日公布新增21例確診個案，疫調發現，感染途徑以家族群聚感染居多，且間接傳染給家中幼童，其中還有1歲童染疫，縣府急呼，民眾盡快施打疫苗，同時做好相關防疫措施，戴好口罩、勤洗手，保護家人健康。

屏縣疫調指出，新增個案中有15例分屬4個家族群聚感染，其中以東港某個家族8例最多，從祖父、父母、姐妹到伯父、堂弟，年紀最小2歲、最年長65歲。

至於天上人間小吃部衍生案有4案，其中案「35651」、「35652」、「35653」為一家3人確診，包括母親及二名3歲、1歲幼童，都是間接接觸確診者而染疫。另案「35272」於4月12日參加台北阿妹演唱會，案「35270」參加內埔鄉妙善宮社交舞活動，分別與確診者接觸。

屏縣衛生局表示，18日共匡列536人採檢，有216人居家隔離，自主健康管理347人，確診者相關足跡包括東港華僑市場、長青學苑服務協會、建國菜市場、小琉球真饌海鮮樓、琉球菜市場、東琉線交通船等，均已陸續進行清消作業。

由於離島小琉球疫情持續延燒，屏縣府自18日下午3時起至19日在小琉球三隆宮增設社區篩檢站，加上全縣北中南篩檢站，請足跡重疊民眾盡快前往篩檢。屏縣府也宣布，目前全縣有9校9班停課，434人居隔。

此外，屏東5歲以下幼童確診累計已有7例，多為家庭群聚導致，縣府呼籲民眾應落實日常防疫措施，避免帶未施打疫苗幼童出入無法保持安全距離的場所。另衛福部宣布已通過莫德納疫苗用於6至11歲兒童的緊急授權，但是否開打及接種方式，仍待周三專家會議討論，縣府也將配合中央政策辦理。