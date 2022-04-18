許多企業都喜歡的尾牙主持人楊千霈，在年前的企業尾牙場上遇見「五堅情」陳零九，感受到他舞台魅力後，立刻向他提出Podcast邀訪，陳零九也在節目中提及去年成為「演藝圈第一個感染新冠肺炎」藝人的回憶，坦言為此得了恐荒症，心靈層面變得脆弱又暴躁。

楊千霈笑稱身邊親友從10幾歲少女到50幾歲舅媽都喜歡他，當時提出邀請，內心其實很擔心忙於五堅情演唱會及副業工作的陳零九不肯答應，想不到陳零九收到邀約後便一口答應，還超有效率的立刻約好時間，讓楊千霈相當感動。

楊千霈和陳零九分享兩人在人生中有多個關鍵數字都和 9有關，像是楊千霈的生日、身分證字號、女兒娃寶生日、車牌、先生車牌、爸爸車牌、甚至是大學學號，通通都是 9 ，而陳零九也不遑多讓，因為在4月9日出生，而且國小至高中的座號都是9號，所以就取了陳零九這藝名，兩人因為共通點極多，也讓訪問很快地進入狀況。

擁有大批死忠粉絲的陳零九在節目中分享擁有「五堅情」、「九澤CP」、「陳零九」3個身分的他，在舞台上會自由的切換開關，用不同的型態去對應演出，他也坦言最喜歡團體戰，「因為這樣可以少講一點話」。

提及去年成為「演藝圈第一個感染新冠肺炎」的藝人，陳零九表示這是他從未遇過的經驗，一個人隔離，對病毒的未知、輿論的壓力，擔心工作、身邊人會因此受指責，甚至得了恐慌症；心理情緒會脆弱又暴躁，一直跑急診，但其實檢驗後一切正常，楊千霈心疼表示「這根本是心理影響生理」，陳零九表示好在後續工作重回軌道，讓他有了新的重心，心理問題才漸漸好轉。

楊千霈去年因為疫情關係，投入Podcast工作，如今已經邁入第三季，楊千霈笑稱「凡事都是上天最好的安排，不敢說無心插柳柳成蔭，但確實很感謝聽眾的支持」，表示相當感恩能夠一路走到第三季，更多內容請鎖定本周一晚上《9館不打Yang》。