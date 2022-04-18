由秦昊主演的新戲《親愛的小孩》以寫實劇情引發討論，秦昊在劇中先是錯過妻子生產、獨留老婆在產房，後來又因熟睡而無視剛出生女兒的哭聲，秦昊劇中的渣男人設被譙爆，不過，妻子伊能靜則在網上發長文心疼為秦昊發聲，表示秦昊從來不怕角色不討喜，他從不保護自己和角色。

秦昊在戲中雖然因渣男角色被譙爆，不過秦昊也有幾次在劇中展現出慈父的一面，一場他得知女兒生病就衝到醫院，他看到病床上的女兒，雖然泛淚但仍勉強擠出笑容，秦昊精湛演技讓人動容，老婆伊能靜也在微博發長文挺尪，透露秦昊拍完戲常跟她說，這戲很高級，並表示自己很幸運能遇到好角色，但伊能靜看完劇本後反問：「會不會不討喜？」不過秦昊則認為，演員不是用來討喜歡的，「演員就是如此地去糊塗去掙扎，去愛去碰撞」，伊能靜進一步說，秦昊從不保護自己和角色，反而會挖得更深，因為他相信觀眾是可以理解的。

至於有一派聲音認為，該戲會掀起恐婚潮，伊能靜則反說：「我卻覺得正是因為如此婚姻才顯出愛的珍貴性，在自我與彼此之間學會平衡，從一個人變成三個人」，她認為，戲劇是來反映人生的，才能讓觀眾回過頭來檢視自己的人生、不重蹈覆轍，最後，伊能靜也號召，觀眾在看完這部戲後能夠珍惜身邊人，多陪伴子女，可以懂得家人之間的界線。