甜點店boîte à bijoux珠寶盒法式點心坊(以下簡稱珠寶盒) 一直擁有著法式優雅形象，也累積了極高人氣。每逢節日都會推出特別的節慶限定商品與粉絲們一起分享。2022年的母親節即將到來，珠寶盒也為親愛的媽媽們推出桃氣與希布斯特禮帽，兩款母親節限定蛋糕。

「桃氣」款蛋糕以細緻的白蜜桃慕斯作為主體，搭配清爽的杏桃與酸櫻桃內餡，三種不同的水果風味，時而浪漫、時而俏皮、時而可愛。底層加入酥香的杏仁餅乾，不但能增添口感，並更好的襯出香甜的果香風味。造型上以中心白桃果餡點亮蛋糕風貌，以巧克力製作的粉色花瓣作為點綴，讓整體洋溢深淺不同的粉紅色澤，就像是朵盛開中的美麗康乃馨。

而母親節蛋糕最好的繆斯女神當然是媽媽。記憶中媽媽的戴著禮帽的模樣，總是令人印象深刻。珠寶盒主廚高聖億以此為發想，將這樣的印象做為主題，融入這次母親節蛋糕中。師傅以精巧的工藝形塑禮帽，略微起伏的波浪帽沿、花朵、墜繩都時時刻刻考驗著師傅的製作功底。

「希布斯特禮帽」帽沿下裝滿的則是希布斯特奶餡，是義式蛋白霜和卡士達的經典結合，與慕斯相比，希布斯特的口感更為彈嫩輕盈。風味上以百香果、芒果、荔枝等水果做為主要元素，優雅的禮帽之下，散發著熱情奔放的春夏水果香。即起至22日預購，享100元折扣優惠。