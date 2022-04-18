天成飯店集團推出「2022春季線上旅展」，4月19日至4月25日為期七天，旗下五館台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町及嘉義天成文旅-繪日之丘，任選館別住宿一晚含早餐每張售價1,800元最高總價值14,410元，下殺1.2折不分平假日皆可入住。此外有「全台最美飯店」稱號的瑞穗天合國際觀光酒店，推出城堡平旺日精緻雙人房住宿券每張10,000元，更首次開賣格蘭雅緻別墅以平旺日雙人住宿券每張18,800元，以27折優惠入住總價值70,400元的雅緻別墅，預先安排暑假出遊優惠趁現在。

天成飯店集團本次線上旅展的聯合住宿券每張1,800元，集合台北四館台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町與嘉義天成文旅-繪日之丘， 6月30日前不同館別亦各別推出升等加碼專案，如天成文旅-蜂巢憑券享平日住宿兩晚的超值回饋，等同一晚住宿只要900元。台北天成大飯店憑券可升等為家庭四人房，適合一家四口家庭出遊，換算每人每晚只要450元。而鎖定喜愛美食的消費者，天成文旅-華山町憑券則升等一泊二食住宿專案、除了住宿一晚還提供全新韓式OBA套餐，可選韓式料理共2道、與暢銷飲品2瓶，規劃北部旅遊，以味蕾旅行台北趁現在。

頂級度假飯店「瑞穗天合國際觀光酒店」，推出廣受消費者喜愛平旺日雙人住宿券每張10,000元，入住城堡-精緻客房最高總價值35,200元，下殺2.8折。平旺日雙人家庭房住宿券每張15,000元，則可選擇莊園-精緻家庭房或親子別墅-親子溫馨家庭房最高總價值57,200元下殺2.6折。格蘭別墅區為首次推出，雅緻別墅雙人住宿券每張18,800元入住，家庭房可加人加價每人2,500元至多兩位。優惠期限至2022年10月31日止，住宿券皆含一泊二食早餐與晚餐、溫泉黃金湯與108泡湯戲水池等體驗，一起到台灣後花園體驗花蓮的爛漫與質樸。

天成飯店集團旗下的各餐廳亦推出餐券供消費者選擇，超人氣的台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐，平均每客只要600元，平日自助午／晚餐或假日下午茶套券乙套5張3,000元，下殺7.8折，提供無國界的自助美饌，融合中華、日本與東南亞料理的菁華美食饗宴，是親友歡聚的最佳選擇。為提供饕客品味異國風味新選擇，泰式餐廳「花園thai thai」，獻上饗食通用券1,000元乙套2張可以折抵1,400元價值的消費，提供多元泰式風味。「PRIME ONE牛排館」廣受歡迎的平日商業午餐券以7.4折每客800元回饋給廣大消費者。

另外，以明爐烤鴨馳名遠近的世貿國際會館「翠庭」餐廳這次也推出下殺6.7折的烤鴨三吃兌換券1,680元，除了經典的片皮鴨之外，還可任選一道鴨胸料理和鴨骨料理，絕對滿足老饕的胃和心。天成文旅-華山町的超人氣網美餐廳「華山町餐酒館」，此次亦推出平日饗食通用券，一組兩張500元券即可享折抵700元消費使用，自由選擇消費品項。