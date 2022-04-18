永續旅遊時代來臨！隨著氣候危機加深和全球環境意識提高，「永續旅遊」也逐漸受到全球旅人重視。Booking.com 今（18）日公布最新《2022年永續旅遊報告》，收集包含台灣在內，來自全球 32 個國家和地區、總數超過 30,000名旅客的意見。調查結果發現，旅客十分重視旅行對環境造成的影響，有八成的台灣旅人表示往後12個月希望能以更永續的方式旅行，數量上比去年高近兩成。

《2022年永續旅遊報告》中指出，有 86% 的旅人表示重視永續旅遊，54% 的旅人則表示近期受氣候變遷新聞影響，做旅遊相關決定時，將會更具永續意識。而有70% 的全球旅客表示，無論有沒有特意尋找，都會更傾向選擇永續住宿。這份年度報告已進入第七個年頭，今年的研究結果強調，旅客越來越渴望在旅行體驗中，從交通、住宿、地點到旅途中的消費方式等面向，做出更多有意識的選擇。

近年因環保意識抬頭，旅人知道有較為永續的住宿選擇，也開始看到越來越多永續旅宿出現。有 42% 的台灣旅人表示，過去一年曾在線上旅遊網站上看到過永續住宿。36% 的人表示在下訂前會先主動了解住宿採取的永續措施。46% 的旅客在過去一年曾經入住永續旅宿。

報告中顯示，雖然有高達九成（91%）的台灣旅客，有意在未來一年入住永續住宿至少一次，但永續旅宿選擇仍需要持續增加。過去一年不曾入住永續旅宿的台灣旅人當中，其實有超過半數（52%）不知道有這類選項。另外，超過六成（61%）的旅客承認自己在下訂前，不會主動查看住宿的永續措施，但如果相關資訊很容易找到，他們會樂意去看。這突顯出旅遊業需要使資訊透明化，讓大多數旅客更理解相關議題。

人們普遍希望避開繁忙和遊客過多的地點，過去 12 個月，有近五成（47%）的台灣旅人選擇在淡季出遊，近四成的人（39%）則選擇造訪較冷門的地點，以規避人潮。因此，在計畫未來旅行時，有 77% 的旅客表示會避開熱門觀光地區和景點，希望能藉此分散到訪為當地所帶來的影響。有 43% 的台灣旅客甚至願意放棄喜歡的目的地，改去其他地方，只為了避免造成過多人潮。

有四成旅人難以找到較不擁擠卻又吸引人的地點；更有 28% 認為在城市或其他熱門觀光景點不太可能找到永續的旅遊選項。這項結果為旅遊平台提供了一個機會，可以用意想不到的目的地及旅遊方式讓他們感到驚喜。

「可再生理念」如今已成為旅客們的重要考量點之一，有近七成（69%）的台灣旅人希望擁有足以體現當地文化的真實體驗。有 67% 的人希望自己離開造訪的地方時，那個地區能變得更好；事實上，有超過四成（42%）的旅客會在出遊前主動了解當地的文化價值和傳統，而且每四人當中就有一人（24%）願意在旅遊活動上花費更多金錢，以確保回饋當地社群。

台灣旅客十分關注他們的旅遊距離、如何到達目的地，以及抵達後如何在當地移動。超過兩成（22%）的旅人表示會選擇離家近的地點旅遊，以減少碳足跡；33% 的人表示會研究所選目的地的大眾運輸和租用腳踏車的選項。此外，有四分之一的台灣旅人表示他們對於搭飛機感到愧疚，因為飛行對環境的衝擊較大。而在為行程預訂交通服務時，有 38% 的旅客會主動尋找永續資訊。

全球有超過 100,000 間住宿地點在Booking.com上獲得了「永續旅遊標章 。Booking.com 也進一步增加接受的第三方認證和標章的數量，讓有獲取認證的旅宿，可自動符合獲得「永續旅遊標章」的資格。除了全球永續旅遊委員會（GSTC）、Green Tourism 及歐盟生態環保標章（EU Ecolabel）的官方認證，如今也列入綠標籤（Green Seal）、北歐天鵝標章（Nordic Swan Ecolabel）、綠色旅宿環保標章（Green Hospitality Ecolabel）、埃貝克斯公平住宿（Ibex Fairstay）、公平貿易旅遊（Fair Trade Tourism）、能源與環境先導設計（LEED） 以及 Edge 綠色建築認證。