指揮中心18日公布國內新增1,390例本土，持續創新高。因應持續增加的確診病例，指揮官陳時中宣布新版解隔條件，最快可在兩天提前解隔並且隔離期滿十天無須採檢。

陳時中指出，無症狀、輕症的確診者只要符合以下任一條件，就可以解隔、進行7天自主健康管理。一是距離發病/採檢日第4天內，2次採檢（PCR或快篩）為陰性或是ct值30以上，二是距離發病/採檢日第5~9天，追蹤一次採檢陰性或是ct值30以上，最後是距離發病/採檢日達10天，不需要採檢。

由於兩次採檢至少需間隔24小時，因此推估最快可在採檢日兩日後解隔，詳細內容參閱最新版「嚴重特殊性傳染病肺炎確診個案處置及解除隔離條件」

醫療應變組副組長羅一鈞說明，快篩或PCR採檢，需由醫事人員執行，居家照護者無法透過自行快篩來認定採檢結果，因此上述解隔條件一、二項不適用輕症居家照護者。目前新北、高雄、宜蘭、基隆、花蓮、台北已經啟動居家照護，桃園也有部分個案開始執行。

至於口服藥數量，陳時中表示，目前數量充足，但來不及自製口服藥，未來如果要合作代工並不反對。另，他也說，第四劑的施打事項將在本周的ACIP會議中討論，但施打時間並不急迫。