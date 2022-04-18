基隆市政府設置確診者居家關懷服務專線。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府擬定「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，獲中央核定。市長林右昌今天宣布，將於明日起正式啟動，只要符合5條件確診者，可以在家進行醫療照護，不必入住集中檢疫所。

林右昌表示，若符合「65歲以下、一人一室、輕症或無症狀、無懷孕、無洗腎」等條件，可以在基層醫療診所協助下，進行居家醫療照護至解隔離，不必入住中央加強型集中檢疫所，盼藉此強化分流輕重症，讓確診者獲得更妥善醫療諮詢及處置，保全醫療量能。

林右昌進一步說明，只要符合居家醫療照護者，會由長庚醫院及26家基層診所專責，醫師藉由視訊診療評估病情，並主動進行醫療關懷，個案身體若無不適，可居家照護至解隔離，並在解隔離前快篩或PCR，陰性者進行7天自主健康管理；若身體不適者，醫療單位會每天視訊診療、居家送藥，有改善者可在解隔離前快篩檢，但症狀嚴重或未改善，則後送專責醫院收治、診療。

林右昌指出，確診者居家醫療照護期間，必須回報自主健康情形，市府會提供生活照顧支持，包括配送防疫關懷包、協助生活物品聯繋採購、垃圾清運服務、急難救助、視訊課業輔導、轉介心理商服務，以及整合與提供其它生活所需物資，至於相關無法歸類等特殊狀況，會有專線提供資訊和協助。

基隆市政府為確診者成立居家關懷照護中心，服務專線為2425-1560，服務時間從每天早上9時至晚上9時；另有24小時醫療服務專線，將配發於防疫關懷包，有需求者可撥打。最後，林右昌強調，這項計畫會優先針對居隔期間陰轉陽個案，其次是解隔前確診者，第三才是新增個案。