屏縣府蒐羅部落古老藝品舉辦傳家寶特展，讓外界近距離窺視來自斜坡上完美的工藝美學。（林和生攝）

屏東擁有豐富原民文化資產，為讓珍貴古物得以紀錄及保存，屏東縣政府透由縣內5處原住民文化會館協助，推薦38件來自各部落重要珍貴文件參加徵件，最終評選出13件作品展出，其中包括罕見雲豹皮背心，令族人直呼驚豔。

台灣雲豹1862年首次被記錄在科學文獻上，經過台美生態學者合組研究團隊調查，歷經13年研究，2013年4月一度宣布雲豹可能已經滅絕，但林務局考量原民文化對雲豹的重視，因此至今仍未將牠移出保育類動物名單、宣告絕種，不過已經少有人親眼目睹。

如今罕見雲豹皮背心出現在特展中，引發一陣騷動，收藏來自佳興部落Djakudjakuc頭目家族，家族代表沈文伶說，雲豹一直是山林中難以捕捉動物，當初是族人進貢給當家頭目，祖先視為傳家寶代代流傳，傳到她手上已是第五代、超過150年歷史。

由於獸皮保存不易、容易腐敗，老祖先透過智慧好不容易保留下來，為了這件皮背心，家人將它存放在玻璃櫃中吊掛，並以防蟲劑驅蟲，還去上了文物保存課程；沈文伶透露，曾經有藏家看見，出價7位數盼家族割愛，「是個令人心動的價格」，不過父親不斷囑咐，知道這珍寶對於家族意義重大，只能婉拒對方。

屏東縣長潘孟安表示，原民文化、祭儀與古謠，過去因為沒有文字記載導致部分失傳，後續透過田野調查及耆老訪談，才讓這流傳多年的智慧得以保存。

而不少珍藏在家族間的工藝隨著時代演進而有破損，與其孤芳自賞，不如與外界分享家族曾經的榮耀，潘孟安說，光與族人溝通就耗時一年，有人擔心遭竊、遺失或被抄襲，如今展出這珍品，讓外界能一睹來自斜坡上精美的工藝美學。

除雲豹皮背心外，由霧台鄉已故杜巴男77歲時為兒女留下的「四支拐杖」，每支都有不同圖紋與意涵，叮囑後代若遇挫折，只要握住拐杖，父親會永遠與他們同在。現場更展出萬安與佳興部落聯姻破局，男方致贈的「賠罪禮陶壺」，除傳達道歉，也表達彼此往後仍是一家人，整個賠罪禮儀式後，雙方才能再尋找對象。