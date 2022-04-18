朴柱炫飾演羽球金牌選手朴太陽，球技顏值都超高。（Disney＋提供）

運動題材韓劇《由零開始愛上你》正式宣布將於Disney＋上線，由曾參演《一半的一半》、《人性課外課》的朴柱炫，以及出演《金牌救援：Stove League》、《薛西弗斯的神話》的蔡鍾協共同主演。這部共16集的浪漫愛情劇，講述關於努力想重回過往光輝的羽球天才少女與再普通不過的雙打搭檔，兩人在過程中愛上彼此、相互救贖的故事。

在世界級的羽球比賽結束後，驟然引退3年的朴太陽（朴柱炫飾）突然復出，和她的新任雙打搭檔朴泰俊（蔡鍾協飾）重回球場。兩位截然不同的選手共同訓練的過程中，太陽總是想進行額外特訓以重拾金牌選手的地位，泰俊卻謝絕加班、厭惡練習，並認為打羽球只不過是自己的職業選項之一。儘管兩人之間存在各種衝突，這對搭檔在球場上卻成為堅不可摧的組合，戀情也在不知不覺中油然而生。

《由零開始愛上你》由許成惠編劇撰寫、具成俊和趙雄共同執導，令人耳目一新的運動題材韓劇將於4月27日在Disney＋獨家播出，首播1次3集，之後每逢周三、四更新1集。