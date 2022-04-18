康和證券子公司康和期貨愛心捐款到花東，捐20萬元助門諾基金會照顧花東弱勢長者，此次愛心善款由康和期貨將海外期貨推廣與社會公益相結合，推出「春節下海期，康和送愛心」活動，主要是農曆春節期間海外期貨正常交易，只要海外期貨該帳戶交易達一定交易量，康和期貨就捐出888元做公益款，共計有200多個帳戶達標，捐出總善款20萬元予門諾基金會，照顧花東弱勢長者，讓長期照顧之日常送餐、居家服務、社區日托等各項服務需求可以深入偏鄉社區。

康和證券董事長鄭大宇、康和期貨董事長康景泰日前為此專程到花蓮門諾基金會出席公益捐贈儀式，並參訪美崙日照中心關懷長者。門諾基金會總執行長邱瓊苑表示，「做公益需要大家來幫忙，很高興看到有資源的人富而好禮，願意回饋給偏鄉。」

鄭大宇表示，康和證券集團是第一家每年有兩天「公益假」的證券業，主要目的就是鼓勵員工以實際行動投入社會公益。聽聞門諾基金會每月照顧約3,500位長者，大家都相當感動佩服，如同門諾期許自己「像一雙手臂保護花東老年長者」，而康和集團更願意當這手臂後的支柱，讓這手臂發揮更大、更強的力量守護花東長者。

贈儀式會後，由門諾總執行長邱瓊苑帶領參訪基金會的美崙日照中心，鄭大宇關心101歲伯伯的近況，伯伯一直誇讚在這裡被照顧得很好，照服員有熱情且盡責。另也同步訪視基金會身障樂活據點，幾位身心障礙朋友剛好在現場與教練在上活絡筋骨課程。