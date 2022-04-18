散戶就是愛台股。趁著外資大賣、指數拉回，散戶大舉加碼入市，據統計，定期定額最愛的二檔個股台積電（2330）及兆豐金（2886），3月投資戶數各大增16,458戶及6,469戶，二檔國民ETF-元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）更各躍增37,014戶及27,252戶，統統刷新證交所公布來新高。

證交所最新統計，台股集中市場3月定期定額爆增至65.18億元，再寫歷史新高，更較2月定期定額投資金額37.43億元激增74％，資金到底投入哪些個股及ETF，備受關注，據統計，定期定額最愛的前20檔個股及ETF，3月投資戶數各飆高至233,715戶及571,744戶，較2月分別增加54,689戶及130,443戶。

依證交所公布個股投資戶數前20檔分別為：台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、中信金、台泥、台新金、富邦金、鴻海、開發金、元大金、國泰金、永豐金、台達電、中鋼、潤泰新、聯發科、統一等。

ETF投資戶數前20檔則為：元大台灣50、元大高股息、富邦台50、國泰永續高股息、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車、國泰股利精選30、元大S&P500、中信關鍵半導體、富邦上証、富邦科技、富邦特選高股息30、富邦NASDAQ、富邦未來車、國泰費城半導體、FH富時不動產、元大未來關鍵科技等。