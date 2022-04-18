證交所今（18）日公布台股集中市場第一季大戶人數及中實戶人數各持續大幅下降至2,799人及21,926人，雙雙寫下近5個季度以來新低，但散戶交易戶數則攀升至433.62萬多人，不但較上一季大增21.6萬人，且是歷史單季第二高。

證交所今天公布，第一季成交值5億元以上之自然人人數為2,799人，成交值1～5億元之自然人人數21,926人，成交值1億元以下之自然人人數為433萬6,221人。

台股近來陷入萬七關卡保衛戰，今天再度跌破，從證交所剛公布的大戶及中實戶交易人數銳減，以及散戶大舉蜂擁而上來看，台股因散戶大舉進場，致籌碼出現凌亂，成為台股推升乏力的絆腳石。

此外，受到關注的是，一樣代表散戶指標的證券商承作定期定額投資金額，3月單月爆增至65.18億元，再寫歷史新高，更較2月定期定額投資金額37.43億元激增74％。

另在3月成交量周轉率也上升至13.06％（2月8.8％）；當沖成交值占比39.22％、平均每日當沖戶數120,028戶(（2月各為38.62％、116,059戶；ETF成交值占比4.34％（2月4.07％）。此外，3月自然人成交值比重為62.28％（2月61.55％）、外資成交值比重28.48％（2月28.68％）；3月有交易戶數3,667,172戶（2月3,006,566戶），等於單月爆增逾66萬戶。

至於第一季自然人占集中市場總成交值比重為61.49％，外資為28.59％，國內法人則為9.92％（2021年第四季自然人占集中市場總成交值比重為65.78％，外資為26.34％，國內法人為7.88％）。