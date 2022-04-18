根據Kantar調查，台灣保健食品市場商機逐年擴大，近年已突破千億大關。全家超商看好民眾需求上升，為滿足不同年齡層、性別需求，宣佈自有品牌FamilyMart Collection(下稱FMC)將領先業界，與國內製藥大廠中天生技獨家合作，推出B群錠、順暢益生菌、金盞花葉黃素膠囊、活力高鐵錠及蔓越莓益生菌膠囊等5款保健品，20日起於全台店舖購買FMC保健品即享任選2件699元優惠，並亦可透過會員App「全＋1商城」以單件379元優惠價購入。

全家商品本部副本部長李慶賢表示，近年受疫情影響，民眾更加重視日常保健，也帶動營養保健品業績持續成長。全家看好健康商機上揚，便與國內製藥大廠中天生技攜手合作。

隨著健康飲食趨勢成長，民眾更關注日常保健與飲食均衡，然外食族有極大機率無法均衡攝取，全家自有品牌FMC同步推出4款機能糖果錠，分別添加88種七彩蔬果精華、維生素C及金盞花葉黃素，口感酸甜好吃之外，成份更皆獲得Clean Label雙潔淨標章，上架2周即帶動軟糖品類業績成長2成，成為民眾安心食用的零食新選擇。為滿足民眾線上購物需求，會員App「全＋1商城」同步推出線上保健館，集結20家廠牌、近百項熱銷商品供民眾選購。

另外，此次全家針對市場需求推出5款新品，如高單位維生素B群的「FMC B群錠」可維持健康、促進新陳代謝；「FMC順暢益生菌」則有15種複合益生菌、每顆有150億益生菌，幫助維持消化道機能；每天盯著螢幕的上班族則建議食用「FMC金盞花葉黃素膠囊」，讓工作更有效益；此外針對女性專屬的保養品，推薦「FMC活力高鐵錠」及「FMC蔓越莓益生菌膠囊」，調節女性生理機能；以上商品單件售價皆為600元，20日起民眾於全台店舖購買即可享任選2件699元優惠，而於會員App「全＋1商城」則可享單件379元優惠價。