孫德榮將跨界合作，踏上直播平台。（17LIVE）

人稱「偶像教父」的王牌經紀人孫德榮（孫總），近幾年成功經營Youtube頻道《孫腫來了》，快人快語的風格深受網友喜愛，近日他再次挑戰跨界合作，在17LIVE直播平台設立帳號「孫腫來了」，打算將手中「小本本」裡所記錄的旗下藝人戀情、風波、謎團公諸於世。

孫德榮創立喬傑立經紀公司，一手捧紅5566、183club、七朵花、K ONE等偶像團體，是眾多人氣藝人的幕後推手，人稱「偶像教父」、演藝圈行走知識庫的孫總在2020年設立YT頻道《孫腫來了》，開啟他Youtuber、網紅新身份。

《孫腫來了》即將首度在17LIVE直播登場，孫德榮自認這次攜手合作的最大賣點正是他的敢問敢答，面對鏡頭直播對他來說一點也不難，因為他實在藏有太多演藝圈的秘辛，對於將於直播和網友即時互動，孫總說：「就像參加一場演講，和一群老朋友聊聊天的感覺，覺得很開心，就是一個和大家的約會！」

《孫腫來了》節目將包含比小本本還要刺激的愛恨情仇、旗下藝人戀情、風波、謎團及最不為人知的秘辛，想知道更多歷來喬傑立及演藝圈還發生了哪些驚人的事情嗎？或者有敲碗許久想獲得解答的問題，4／19(二)晚間八點孫腫將與同樣熟知喬傑立大小事的神秘來賓一起同框無情大爆料！直播中孫腫也將即時互動回覆大家提問。