CMS看板字體糊掉，市議員黃敬平批評「是考駕駛人的視力嗎？」。（黃敬平提供／陳夢如桃園傳真）

桃園市許多橋樑、隧道、地下道周遭都會設置CMS看板（資訊可變號誌），提醒民眾前方道路狀況、是否淹水等。市議員黃敬平指出，他發現多處CMS看板當機掛點，甚至有跳針式顯示系統測試中，諷刺的說「掛心酸還是掛心安？」對此養工處回應，市內12處地下道軟體部分年底會完成。

「測試近2年還在測試中！」黃敬平表示，平鎮振興西路地下道的CMS看板長時間顯示「系統測試中」，黑黑的牌子有兩個，中壢龍岡地下道CMS看板則是完全沒有任何顯示，就2塊漆黑的看板，平鎮環南路二段地下道CMS看板則是字體糊掉。他直呼，叫大家看什麼？是考駕駛人的視力嗎？

黃敬平說，工務局養工處橋隧科將橋樑、地下道、隧道業務職掌收回去，但CMS看板卻留給各區公所管理，形成「1座橋樑、2套人馬」「1條地下道、2邊分開管」、「1個CMS系統分屬養工處、交通局、區公所」等詭異現象，要求市府改進。

養工處處長劉軍希回應，道路路側的CMS看板主要用來傳達緊急交通路況，主管機關為交通局，地下道前或人行陸橋前設置的CMS則用來宣導限高規定、淹水時提醒車輛即時改道、宣導交通或政令，因應不同需求性有不同負責單位，如淹水顯示改道為養工處，政令宣導等字體輸入、控制則由當地區公所負責。

劉軍希說明，CMS上的字體為戶外型電源驅動模組單元，會受到高溫、高濕度影響，導致防水、防塵失效，造成不亮、無法驅動顯示、字體缺手斷腳等情形，將請交通局主管機關加強巡視維護，至於地下道或人行陸橋前的CMS看板，未來會納入每年橋巡項目中。

劉軍希另提及，養工處考量地下道易淹水，設置水尺、水位計及LED牌面有8處，此外也於桃園區民族地下道、八德區高城地下道2處設置淹水連動的柵欄機，水情嚴重時會透過CMS提供警示，並柵欄封閉地下道。