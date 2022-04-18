為因應橋頭區未來就業人口成長，友善育兒家庭，市府盤點整合空間，於橋頭區甲圍國小規劃橋頭首家公托機構，將自今年5月起提供優質托育服務及育兒空間。高雄市長陳其邁今(18)日出席公托開幕活動，他表示，甲圍公托成立是高雄市第9個托教一條龍的中心，包括小學、幼兒園及公托中心，從2個月到12歲提供跨齡共享學習空間與完整服務，給在地孩童最好的照顧。

陳其邁表示，市府持續打造兒童安心成長的環境，包括公共化教保服務達4成目標、111年設置公共托育機構達53處，累積現有公托照顧人口達1000位、提高公托照顧比為1比4、調增公托專業人員薪資4,600元、配合0到6歲國家跟你一起養政策，增加托育補助等，讓年輕家庭可以放心生養，投資教育在下一代，讓他們受到更好的照顧，也減緩年輕家庭育兒壓力。

陳其邁說，橋頭區各項建設、投資蒸蒸日上，是高雄科技走廊的核心區域，包括許多科技大廠投資，未來將有更多新興人口遷入，而甲圍國小校園環境樹木參天、設施完善，雖然現在面臨少子化，市府將這裡打造為孩童快樂成長的地方，提供在地小孩最好的照顧。

「橋頭甲圍公共托嬰中心」委託社團法人臺灣兒童及少年福利促進學會辦理，規劃分齡照顧專業托育空間，以天空、飛機及熱氣球為意象，期待每位送托的孩子在舒適的環境中快樂成長；公托中心將延續橋頭甲圍國小校園閱讀風氣鼓勵親子共讀，向下扎根，讓當地幼兒自出生2個月至12歲，都可在友善、安全、充滿書香的校園環境中，接受完整照顧及教育。