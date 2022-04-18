指揮家殷巴爾第4度隔離出關，高齡86歲的他，精神奕奕，一大早就在台北中山堂排練馬勒第9號交響曲。（陳俊吉攝）

指揮家殷巴爾第4度隔離出關，高齡86歲的他，精神奕奕，一大早就在台北中山堂排練馬勒第9號交響曲。（陳俊吉攝）

今日台北市立交響樂團宣布，首席指揮殷巴爾將再續任，將從8月起再續任，為期三年，任期到2025年7月。（陳俊吉攝）

北市交在殷巴爾的帶領下，迎來新樂季。（陳俊吉攝）

北市交近期的排練場地在台北市中山堂。（陳俊吉攝）

今日台北市立交響樂團宣布，首席指揮殷巴爾將再續任，將從8月起續任，為期三年，任期到2025年7月。這趟來台也是殷巴爾第4度隔離出關，高齡86歲的他，精神奕奕，一大早就在台北中山堂排練馬勒第9號交響曲，比年輕人還要有活力。

團長宋威德表示，殷巴爾是一代大師，疫情間願意來台，歷經四次辛苦隔離，很令人感動，「樂團54歲，在86歲大師面前，是一個年輕的孩子，可以表現我們的青春和活力，練習中沒有人會喊累，因為大師都不累，也沒有人會說煩，因為大師給予的知識是真理。」

宋威德觀察，殷巴爾任期三年來，北市交確實有轉變，「弦樂更豐富，管樂更流暢，預計未來三年可以和大師學到更多作品，這些關於風格和詮釋，都是大師帶給市交的禮物。」

殷巴爾表示，他很高興可以繼續擔任指揮，接下來除了把先前因為疫情而延宕的馬勒系列繼續走完，還會繼續嘗試更多不一樣的作品，帶觀眾探索不一樣的世界，「不管是呈現音樂內容，或是讓樂團更為緊密，這都是我作為一名首席指揮的責任。」

殷巴爾也感嘆，疫情已經太久了，希望可以快點過去，他表示，這幾年在台灣和其他地方待過，「我很敬佩台灣人可以確實做到把口罩戴好，防疫做得很確實，這是很不容易的事情。」

新樂季包括馬勒交響曲、蕭士塔高維契第11號交響曲、拉威爾《達芬尼和克羅伊》」第1號與第2號組曲，合作的音樂家包括鋼琴家陳毓襄、小提琴家魏靖儀，還有大提琴家高炳坤等。