高市府於橋頭區甲圍國小規畫橋頭首家公托機構，將自今年5月起提供托育服務及育兒空間。（社會局提供／林瑞益高雄傳真）

為了因應橋科與台積電進駐，高市府於橋頭區甲圍國小規畫橋頭首家公托機構，將自今年5月起提供托育服務及育兒空間。高雄市長陳其邁於18日出席公托開幕活動，說明市府已建置9處「托教一條龍」跨齡共享學習空間的公托機構。

這也是高雄第30家公共托育機構。高雄市社會局表示，因應橋科的成立及台積電進駐，北高雄將成為高雄經濟、人口成長熱區，在生活、教育、社福等各方向對接需求提升，特別是新興科技青壯人口進駐，托育、教育等環境的建設需求。

在甲圍公托開幕式中，陳其邁向橋頭地區的民眾展現市府積極規畫橋頭生活機能、公共設施、布建就托就學環境的行動力，營造橋頭安居、樂托新市鎮。

陳其邁表示，給兒童一個安心成長的環境，是他最關心且持續督導團隊努力的重要目標，包括「公共化教保服務達4成目標」、「設置達30處公共托育機構，今年達到目標53處」等；在公托品質提升部分「提高公托照顧比為1比4」、「調增公托專業人員薪資4600元」。