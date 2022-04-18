台北市長柯文哲18日預告將全台大亂，原因在於目前戰術和戰略不一，想要與病毒共存但手段還是清零，如果按現在規定，不到2周，太多人居家隔離、停課，北市恐怕就無法運作，另外，中央沒有居家照護準則，各縣市自謀生路，一定會出問題。

柯文哲今午透過線上視訊主持防疫記者會，面對預計全台這周將大亂，他指出，現在有矛盾的是戰略已經在想要與病毒共存，但手段還是清零，才會全台6萬人居隔，今天北市居隔9000多人、停課3.3萬人，如果按照這個規則不改，不到2個禮拜，因為太多人居隔、停課，北市恐怕就無法運作，這個規則一定要改。

他表示，戰略和戰術還是要一致，戰略若是要與病毒共存，戰術也是要與病毒共存，要考慮防疫和經濟發展取一個平衡，不可能想要壓低病例數，已經快1萬人居家隔離，長期以來這不可行，所以說會天下大亂，就是目前戰術和戰略沒有一致。

柯文哲提及，特別是開始試辦確診者居家照護，大概不到1周，整個北市都會採取這個作法，另外一個問題，如果所有確診者擺在家裡，中央又沒有公布SOP，新北市已經開辦，台北市今天上線，其他縣市應該也很快開始，很有趣的是，中央沒有統一規定，各縣市自己跑，到時候變異會相當多，怎麼整合會是問題。

他認為，中央應該先公布準則，各縣市再因地制宜修改，其他縣市一定受不了，因為沒有專責防疫旅館、專責病房也沒那麼多，不過也不要緊，規則講好就好，現在是各地方政府自謀生路、自生自滅，日頭赤燄燄隨人顧性命，中央愈慢公布標準，再過1周各縣市五花八門，一定會出問題、一定會亂。

柯文哲昨起居家隔離，他分享心得說，不管是居家隔離或治療，1人1戶當然沒問題，若家中有2套衛浴也簡單、方便，如果家裡有好多人又只有1套衛浴就不恰當，還好他家裡有2套衛浴設備，1人居隔還ok，妻子陳佩琪因為要認真上班賺錢，只要煮好3餐，他一整盤拿進房裡吃就可以。