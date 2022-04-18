台北市長柯文哲因曾與確診者接觸，今起居家隔離，新北市長侯友宜則因14日與確診記者同場，需進行自我健康監測，他說，這幾天雖無公開行程，但都跟特定的同僚開會，解決現階段看到的問題。

侯友宜說，沒有一個人願意確診，我們要互相包容跟體諒，萬一哪天他碰到這些事情，他要怎麼做？其實他早就準備好，要在哪裡隔離、跟大家協調聯繫，除心理面，實際面也要準備好。