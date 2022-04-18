柯文哲居家隔離 侯友宜：若遇相同狀況已準備好怎麼做 16:352022/04/18 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜則因14日與確診記者同場，需進行自我健康監測，他說，這幾天雖無公開行程，但都跟特定的同僚開會。(陳慰慈攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲因曾與確診者接觸，今起居家隔離，新北市長侯友宜則因14日與確診記者同場，需進行自我健康監測，他說，這幾天雖無公開行程，但都跟特定的同僚開會，解決現階段看到的問題。 侯友宜說，沒有一個人願意確診，我們要互相包容跟體諒，萬一哪天他碰到這些事情，他要怎麼做？其實他早就準備好，要在哪裡隔離、跟大家協調聯繫，除心理面，實際面也要準備好。 新北2歲童重症搶救中 侯友宜：持續給予關懷協助 本土確診連3天破千 陳時中：快篩試劑實名制5月初上路 #準備好 #居家隔離 #侯友宜 #怎麼做 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 居家隔離辦公半天連開3會議 柯文哲直呼「比上班還累」 12:202022/04/18 政治 柯文哲居隔首日開線上會議 預言本周「全台大亂」 11:412022/04/18 生活 訪客確診 柯文哲黃珊珊被匡列隔離 04:102022/04/18 生活新聞 不是雙北！2縣市確診破百 網見人口數嚇傻：怎炸成這樣 08:152022/04/18 生活 柯文哲預言全台6萬人居隔 本周會大亂 陳時中反譏 15:312022/04/18 生活 《小明星大跟班》驚傳嘉賓確診 吳宗憲親曝身體狀況 13:212022/04/18 娛樂 不懼疫情升溫 教長：統測、會考一定如期舉行 11:312022/04/18 生活 匡列居隔天數恐縮短至3天 專家揭1評估標準 09:052022/04/18 生活 嘉縣＋10確診 年紀最小10個月 1人曾去阿妹演唱會 15:182022/04/18 生活 新北2歲童延誤就醫變重症？立委籲訂定第一線人員SOP 16:112022/04/18 生活 中原大學爆30例確診 大一學生全改線上授課 09:592022/04/18 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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