台中市公布確診者在台中的公共足跡。（台中市政府提供）

台中市公布確診者在台中的公共足跡。（台中市政府提供）

台中市公布確診者在台中的公共足跡。（台中市政府提供）

台中市公布確診者在台中的公共足跡。（台中市政府提供）

台中市公布確診者在台中的公共足跡。（台中市政府提供）

台中市18日新增41例新冠肺炎本土病例，其中阿妹演唱會又增加4例，累計已有11名市民參加演唱會染疫，其他群聚案也陸續有人居隔期間陰轉陽，包括東勢社區群聚，以及宜蘭進香團等多條傳播鏈都有新增，累計就有19例；其他還有到其他縣市感染或仍在疫調中的總計新增41例。

台中市衛生局也公布相關確診者疫調公共足跡，包括4月13日北屯區日紡喻蜂高爾夫練習場、西屯區稻鮨板前吞食、南區曾記水餃大王、北區平祿壽司、西屯區台中大遠百、南屯素食館、南區麥當勞-復興二店、西屯區頂粵吉品、南屯區肉懷食／壽喜燒、南區榮耀豆花。

4月14日南區柒早日式早午餐-忠明南店、南屯區台糖成功嶺高爾夫練習場、南區榮耀豆花；4月15日黎明郵局、南屯區好市多台中店、南區心縁素食店、南區柒早日式早午餐-忠明南店、西屯區中國信託-黎明分行、西屯區宏佳火雞肉飯、南區咖啡任務-忠明南店、北屯區くら藏寿司臺中崇德店、南區石二鍋-美村南店、南區金玉堂-美村南店、南區屈臣氏-美村南店；4月16日南區早安有喜-工學店。

另台中市也接獲外縣市確診者台中市足跡包括4月14日鵝味贊；4月16日西屯區台中大遠百、新光三越-台中中港店(勝博殿)，市府已通知相關場域清消，請有足跡重疊民眾，可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。