俄烏戰爭爆發1個多月，全球都相當關注戰事發展。《美麗島電子報》董事長吳子嘉17日表示，俄烏戰爭逐漸轉向「關鍵階段」，尤其俄巡洋艦莫斯科號被烏軍擊沉後，整個情勢大變，俄羅斯總統普丁的面子整個丟光了，可預期下一階段戰事，普丁將加強火力猛攻烏克蘭。

吳子嘉17日在其主持的網路節目「董事長開講」表示，俄烏戰爭逐漸轉向關鍵階段，尤其莫斯科號被烏軍擊沉後，普丁的面子整個丟光了，整個情勢大變，可預期下一階段戰事，俄軍將加強火力，果不其然，俄軍已開始砲轟烏克蘭首都基輔。

吳子嘉指出，俄軍原先主攻的重點並不是在基輔，而是把大軍調往烏東、烏南一帶，攻擊頓巴斯地區，把烏克蘭切割成兩半，將其「南北韓化」，但後來打了幾天發現，頓巴斯地區沒那麼好打，所以開始繼續攻擊基輔。而會出現這樣的結果，可能與俄軍、美軍的作戰模式有關。

吳子嘉直言，俄軍的作戰方式，是沿襲前蘇聯的大砲兵攻勢，對主攻的城鎮或地區，用砲兵、火箭彈狂轟濫炸，進行飽和攻擊，炸個底朝天。但美軍不一樣，美軍是採取科技作戰，舉凡導彈、砲彈，甚至軍用無人機，都是精準導引，打的是精密攻擊。兩者的發展路線完全不一樣。

第二個不同是指揮系統，俄軍的指揮體系是由上至下的，由中央司令部來指揮大部隊調動。但美軍和北約的模式是讓個別的連、排、班，可以單獨指揮小單位進行任務，是小部隊分散攻擊。

至於俄烏戰爭最後可能會有何種結果，吳子嘉坦言，自己也不知道，但現在烏軍和其背後協助的美軍、北約，只要不斷分散俄軍的兵力，俄軍的砲火是不太容易發揮作用的，因為其攻擊範圍將急遽擴大，優勢是會大幅喪失的。