河南鄭州一間飯店游泳館發生一起局部坍塌事件，現場正在全力組織救援。圖為事發游泳館坍塌部位。（圖／中新社）

河南鄭州一間飯店游泳館發生一起局部坍塌事件，事件發生後，周邊道路已封鎖，消防車與救護車進入搜救。（圖／中新社）

河南鄭州市一間飯店的游泳館頂棚，18日上午突然發生局部坍塌，事件發生後，周邊道路已封鎖，消防車與救護車進入搜救。現場人員倉皇逃生，目前已經造成3死9傷。

據陸媒極目新聞報導，從現場影片可見，游泳池頂棚垮塌後，有建材雜物散落在水中，還有鋼架從屋頂垂落下來，懸在半空中。一名男子穿著泳衣、帶著泳鏡站在岸邊，多名消防人員來到現場。

鄭州市人民醫院工作人員稱，上午接到指揮中心調派，已經派出120救護車到五洲大酒店現場。此外，市府應急、公安、消防、衛健等相關部門也已趕赴現場緊急開展指揮救援，救援仍在進行中，有現場人員受到驚嚇。

附近一名商戶表示，他下午1時許來到現場時，飯店門前的道路已經封鎖，來了多台消防車和救護車，正在救援，他在現場並未看到有傷者被送上救護車。

據報導，截至15時30分，已救出12人，其中9人受傷3人死亡。目前事故原因正在調查。