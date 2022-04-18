高雄18日新增27例本土確診個案，目前已被列為高風險區域，確診者居家照護政策18日正式啟動，居家照護中心已開始運作，但確診者仍由防疫人員執行評估當中。高雄市長陳其邁也再度呼籲兒童趁現在接種疫苗，若未來個案數暴增怕來不及產生抗體。

高市府衛生局表示，確診者居家照護正式啟動，居家照護中心已經開始運作，市府相關局處也都派駐人員透過疫調，評估確診者可否執行居家照護，但18日上午的確診者較少，且疫調過程也需要時間，目前相關確診者仍在執行相關評估當中。

針對中央核准6至11歲兒童接種莫德納疫苗，卻遭到許多護理人員質疑安全性，對此，陳其邁表示，在台灣不管任何疫苗都要通過食藥署EUA，依據現有的國外資料來看，打疫苗利大於弊，以現在台灣狀況來看，現在兒童打疫苗還來得及，若個案數每天1、2萬時才打，產生抗體的時間恐怕會來不及，所以只要是合格安全的疫苗他都建議民眾施打。

另外，對於家長暫時決定不讓孩子接種疫苗，是否會研擬未接種疫苗的兒童入校須快篩等配套措施，陳其邁回應，目前不會做這樣考量，因為打疫苗是自願，當然會與家長、校方、師生做風險溝通和評估，再讓家長自由選擇。