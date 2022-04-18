疫情持續延燒，台北市長柯文哲今預言本周「全台大亂」，但北市議員游淑慧批評，為什麼北市府的活動，還是辦得開心，照辦不誤，「這不是添亂嗎！」

游淑慧指出，北市府開始陸續有同仁居家隔離的請假，到昨天為止已經359人，也包含了我們的市長和副市長；中央政策部分，已試圖讓台灣與病毒共存，甚至講出可能有超過350萬人感染。

游淑慧質疑，假設短期間內真的爆出「日增萬例」，那代表同一時間，包含確診者和接觸者，每天可能新增5萬人以上在家康復與居家隔離，一周就可能數十萬人。

游淑慧說，「照護、監控的警力、衛生局人力，甚至鄰里系統應付的來嗎？」

游淑慧批評，柯市長既然看到「全台大亂」的預警，為什麼北市府的活動，還是辦得開心，照辦不誤，「這不是添亂嗎！」

游淑慧說，天文館一系列小朋友的活動，還是沒取消，小朋友都沒打疫苗；鄰里活動，民政局、社會局的活動也都如常，這些不是柯市長口中的「商業經濟活動」，一定要這時候照辦不誤的必要性為何？