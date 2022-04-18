肝連妹擁有Ｅ奶好身材。（JKF提供）

肝連妹談話無禁忌，大吐閨房情趣。（JKF提供）

亞洲男性娛樂第一品牌JKF4月封面女星邀請肝連妹挺E奶巨乳拍攝福利照，她2019年在火鍋店工作時被客人偷拍照片上傳，因其事業線太有禮貌讓人印象深刻造成爆紅，吸引不少人慕名前去吃火鍋，更讓業績成長一成。

談到「肝連妹」這個藝名，她說：「因為大家去麵店都會點肝連，便取了這個親切好記的名字。」擁有E乳兇器的她上遍各大綜藝節目也有台版三上悠亞的封號。JKF也因此邀請女神拍攝封面照，一身網球員造型搭配美尻和Ｅ奶極度挑逗，引發粉絲無限遐想。

肝連妹分享自己從高雄北上打拼是北漂青年，剛上來台北的時候為了生活，什麼工作都接，因為在火鍋店工作而受到關注爆紅，覺得自己很幸運，但我認為機會是要掌握在手上的，開始認真經營自己透過上節目變得更有流量，也會花時間提升內在學習，生活之餘也享受工作，最主要是想提升生活的品質，讓自己過更好的日子。」

肝連妹社群媒體經營有成IG擁有24萬粉絲，滿滿火辣養眼照總能抓住大家目光，搭配談色撩撥粉絲，讓粉絲死忠追隨。在粉絲眼裡肝連妹不只是女神級人物，與生俱來的幽默自帶綜藝效果講話更是尺度無極限。在訪談間分享「兩性連結」時該誰主動？肝連妹直白表示：「男生動的話，當然比較輕鬆，但我比較喜歡自己動，可能當服務業習慣了，特別愛服務！」如此幽默、搞笑又不失性感，0偶包更是讓她未來無可限量。