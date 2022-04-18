藍葦華騎車廖苡喬到有山景、海景兜風。（民視提供）

藍葦華騎車廖苡喬到有山景、海景兜風。（民視提供）

藍葦華、廖苡喬到有山景、海景兜風。（民視提供）

藍葦華在民視8點檔《黃金歲月》飾演「總裁之子Marco」，心儀「身心科醫師沈心妍」廖苡喬，兩人日前到有山景海景的地方拍攝騎機車兜風的戲，沈浸在美景及可愛的腳本當下，她嘴角常常不小心失守，連導演都會忍不住提醒「笑得太開心囉！收一點啊！」，就擔心她「表錯情」，變成沈心妍喜歡Marco！

廖苡喬表示一開始劇組詢問會不會騎重機，讓兩人很期待，還想到《天若有情》追夢人的經典浪漫橋段，沒想到一到片場看到是可愛的小白機車，兩人傻眼之餘馬上轉換設定的橋段，變成可愛又逗趣的騎機車吶喊。她說，從《多情城市》跟藍葦華合作就會忍不住笑場，因為他是冷面笑匠，到現在《黃金歲月》依舊是笑功一流，常常冷不防地神來一句，都讓她不小心就捧腹大笑。

廖苡喬笑稱兩人是「微糖去冰蜜香紅茶」，但感覺有持續發酵中，很期待接下來的發展。而在美景下開心拍戲的她，也直呼「美夢成真」，因為之前張家瑋及黃文星在一片燈籠天空的街景對戲，畫面之美讓她羨慕不已，沒想到很快就輪到她有山海的絕倫景色，把拍戲當度假一樣。

她說跟藍葦華演對手戲，拍攝前都會討論如何表演會更有效果，這一場騎車兜風的也是，希望觀眾看到能會心一笑。她跟黃文星及張書偉等人合作也是這樣，有些橋段都是排戲或者對本的時候臨時增加的，大家也會互相提醒演出小細節，讓她感動有這樣夥伴情誼，大家團結一心把戲演好！