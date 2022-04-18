滿四個月寶寶進入快速成長期，寶寶粥也成為近年來父母選擇副食品的熱門項目。桂格因而量身打造最適合台灣寶寶的「無添加寶寶粥」系列新品，提供父母副食品選擇。

2021年網路口碑數據顯示，國產品牌是目前家長挑選寶寶粥的主力選擇，美味、寶寶喜好、品管三者缺一不可，但部分消費者也曾發生魚刺、頭髮、發霉等負面疑慮，顯示食物品管是家長心目中挑選嬰兒副食品的關鍵，桂格新品「無添加寶寶粥」不只食材來源透明，亦可滿足嬰兒所需營養，相較於市售商品選擇白米、香米等，桂格選擇蘊含多元營養的穀物如胚芽米、紅藜等為基底，提供寶寶豐富的天然穀物營養。

以營養科學為後盾，桂格「無添加寶寶粥」更特別添加卵磷脂與益菌生，卵磷脂中帶有的磷脂質是學習發展的的重要成分，而益菌生果寡醣能幫助寶寶消化道機能。為提供優質蛋白幫助寶寶肌肉發展，桂格不只以黑羽土雞滴雞精作為粥底熬製，豬肉、雞肉更使用嚴選食材。桂格表示，因為是寶寶要吃的，不會因為看不到食材原貌而有所打折。

桂格「無添加寶寶粥」通過五大項SGS檢驗，包含高達604項農藥檢驗、重金屬、塑化劑、真菌毒素(如黃麴毒素等)、料理過程潛在汙染物(如多環芳香烴碳氫化合物PAHs)的檢驗。目前推出雞肉鮮蔬、豬肉鮮蔬兩大口味，四月起陸續於全台各大藥局與嬰幼兒專賣店上市，同步上架網路商城，新品上市期間限時推出七五折優惠，相當於每買一盒就幫辛苦爸媽省下超過百元。